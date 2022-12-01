Вашингтон, 1 декабря, 2022, 20:12 — ИА Регнум. Минфин США определился с потолком цен для российской нефти. Цена одного барреля первоначально составит $60. Об этом сообщил 1 декабря заместитель главы министерства финансов США Уолли Адейемо. При этом сумма потолка может измениться в дальнейшем.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Мы начинаем с 60 [долларов за баррель] и имеем возможность двигать потолок цены для ограничения доходов России с течением времени», — заявил представитель финансового ведомства.

Напомним, ранее в планах минфина США было ввести потолок цен на российскую нефть выше себестоимости, но ниже текущей рыночной цены. При этом было отмечено, что России придется торговать нефтью по установленной цене, так как хранить нефть у неё не так много возможностей, а консервировать скважины она не сможет.

Как сообщало ИА REGNUM, потолком цен на российские энергоносители озаботились и в Еврособюзе. После проведения консультаций многие страны ЕС согласились на цену 65-70 долларов за баррель. Лишь Польша и страны Прибалтики посчитали, что это слишком много. Так, Польша предложила цену для потолка в размере 30 долларов.