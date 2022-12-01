Лодзь, Польша, 1 декабря, 2022, 18:43 — ИА Регнум. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу считает, что можно решить конфликт на Украине дипломатическим путем. Надо дать шанс дипломатам, заявил глава турецкого внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Урегулирование путем переговоров возможно, если дать дипломатии шанс. Конечно, это должен быть справедливый мир для Украины», — заявил Чавушоглу в ходе заседания глав дипломатических ведомств стран ОБСЕ.

Как сообщало ИА REGNUM, встреча министров иностранных дел стран членов ОБСЕ проходит 1 декабря в польском городе Лодзь. Россия в ней не участвует, так как Польша отказала в визе главе МВД Сергею Лаврову.