Москва, 1 декабря, 2022, 18:20 — ИА Регнум. Государству нужно больше уделять внимание тем, кто занимается сейсмологическими наблюдениями. Об этом 1 декабря заявил российский президент Владимир Путин на встрече с участниками конгресса молодых учёных в Москве.

Kremlin.ru Владимир Путин на татами

Он отметил, что как о врачах вспоминают во время болезни, так и про сейсмологов — после свершения катаклизма. В качестве положительного примера президент привёл количество сейсмических в Японии.

«Поскольку я уж точно наверняка не помню, все мои отношения с Японией через борьбу дзюдо идут, тем не менее в Японии несколько тысяч, 3000 где-то, станций», — сказал Путин.

Президент РФ подчеркнул, что особое внимание в этом вопросе требуется к Камчатке и Сахалину. Он пообещал, что отдаст правительству соответствующее поручение.