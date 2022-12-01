Москва, 1 декабря, 2022, 19:05 — ИА Регнум. Полным ходом идет подготовка к всероссийской патриотической общественно-просветительской акция «Казачий диктант-2022». Как сообщают организаторы, в регионах будет возможность не только в онлайн-режиме, но и очно, на организованных площадках.

vsko.ru

«Казачий диктант» пройдет с 8 по 10 декабря. Принять в нем участие может любой желающий старше восьми лет, независимо от принадлежности к казачеству. Очное тестирование пройдет на базе общеобразовательных учреждений и организаций дополнительного образования, а также войсковых штабах. Принять участие можно будет как в очном, так и в онлайн-режиме на официальном сайте Всероссийского казачьего общества . Жители Москвы смогут проверить свои знания 10 декабря в 12 часов на площадке Российской государственной библиотеки по предварительной регистрации, отправив заявку на электронную почту patriot-vsko@mail.ru.

Для онлайн-участия в диктанте необходимо зайти в раздел официального сайта Всероссийского казачьего общества «Казачий диктант», зарегистрироваться, заполнить анкету участника, а затем в личном кабинете можно написать диктант. Регистрация начнется 8 декабря с 00:00 часов и закончится 10 декабря 20:00 часов по московскому времени. Там же, в разделе, можно подробнее ознакомиться с правилами проведения диктанта.

Спектр вопросов диктанта ожидается разноплановый: героическое прошлое и настоящее казачества, выдающиеся личности — это казаки, атаманы, которые внесли вклад в развитие казачества. Также будут вопросы, связанные с культурой, бытом казаков и особенностями организации казачьих обществ. Для подготовки к диктанту рекомендуют ознакомиться с трудами Ф. А. Щербины, Д. И. Эварницкого, В. А. Потто, Н. И. Никитина, В. Н. Ратушняка, О. В. Матвеева, Н. А. Мининкова, А. В. Венкова, В. П. Трута и других исследователей-казаковедов, которые можно найти на платформе «Национальная электронная библиотека» в разделе «Электронная библиотека казачества». Также много полезной информации можно найти и в печатных изданиях, это в основном научно-популярная литература.

Каждый участник диктанта получит сертификат, который можно будет скачать и получить на указанный при регистрации почтовый адрес.