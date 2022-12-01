Вашингтон, 1 декабря, 2022, 17:53 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон, находящийся с государственным визитом в Вашингтоне, подтвердил в четверг, 1 декабря, что в ближайшие дни он переговорит со своим российским коллегой Владимиром Путиным, сообщает Le Figaro.

Kremlin.ru Эммануэль Макрон и Владимир Путин

«Сначала я хотел совершить государственный визит и провести интенсивную совместную дискуссию с президентом Байденом и нашими командами», — пояснил Эммануэль Макрон в эфире американского телеканала ABC, отметив, что он поговорит с президентом России «в ближайшие дни».

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон, находящийся с государственным визитом в Вашингтоне, заявил, что союз с Соединенными Штатами «сильнее всего на свете».