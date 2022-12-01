Краснодар, 1 декабря, 2022, 17:34 — ИА Регнум. В России существуют огромная зависимость от иностранной приборной базы. В настоящее время она достигает около 90%. Необходимо создавать свою приборную базу, чтобы не быть зависимым от других. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе разговора с участниками II Конгресса молодых ученых.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин и экономика

Как отметил президент, можно покупать всё на нефтедоллары за рубежом: от гвоздей до бриллиантов, но тогда никогда не начнет развиваться собственное производство.

«К сожалению, зависимость от иностранной приборной базы у нас очень большая, по некоторым данным — до 90%, и в сегодняшних условиях это особенно остро ощущается. <…> Ясно, что без приборной базы работать невозможно. Но ясно также и то, что нужно было в конце концов когда-то начать интенсивно развивать свою приборную базу», — заявил Путин.

К самостоятельной работе по многим направлениям Россию подталкивают нынешняя ситуация, это касается в том числе и создания собственной научно-приборной базы, подчеркнул глава государства.