Москва, 1 декабря, 2022, 17:32 — ИА Регнум. В период с 18 по 25 ноября международные резервы РФ снизились на 0,2% и составили 567,5 миллиарда долларов. Об этом говорится в сообщении Центрального банка России, опубликованного 1 декабря.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

По данным на 18 ноября 2022 года, международные резервы России находились на уровне 568,8 миллиарда долларов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что председатель Совета безопасности страны Дмитрий Медведев на приеме в «Единой России» пообещал обсудить с Центральным банком вопрос обмена гривен на рубли.