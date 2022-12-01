Москва, 1 декабря, 2022, 17:26 — ИА Регнум. Противодействие терроризму стало одной из тем обсуждения на переговорах секретаря Совбеза России Николая Патрушева и советника президента Филиппин по национальной безопасности Клариты Карлос, которые состоялись 1 декабря в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе Совета безопасности России.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Филиппины

Главы ведомств обсудили состояние и перспективы сотрудничества России и Филиппин по линии правоохранительных органов, министерств юстиции и спецслужб.

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«Отдельное внимание уделено вопросам противодействия международному терроризму, транснациональной преступности и проблематике, связанной с обеспечением безопасности в сфере информационно-коммуникационных технологий», ― отмечено в сообщении.

Также Патрушев и Карлос обменялись мнениями по некоторым темам международной повестки с акцентом на ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В Совбезе подчеркнули, что стороны также подтвердили взаимный настрой «на дальнейшее развитие взаимодействия России и Филиппин как на двусторонней основе, так и в многосторонних форматах».

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре глава Совета безопасности РФ Николай Патрушев провёл переговоры в Москве с заместителем генсека Высшего совета по нацбезопасности ОАЭ Али Аль Шамси. Были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества РФ и Объединённых Арабских Эмиратов в сфере безопасности.