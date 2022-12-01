Посёлок городского типа Сириус, Краснодарский край, 1 декабря, 2022, 17:08 — ИА Регнум. В поддержку российских производителей выступил президент РФ Владимир Путин 1 декабря в ходе встречи с участниками II Конгресса молодых ученых, который проходит на федеральной территории «Сириус».

Kremlin.ru Владимир Путин

«Я всегда об этом говорю, повторю еще раз: покупайте российские товары», — сказал он.

Кроме того, глава Российского государства заявил, что проработает предложение одной из участниц встречи о том, чтобы распространить действие инвестиционного налогового вычета на производителей научных приборов и расходных материалов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что все условия для продолжения учебы студентов вузов из Херсона, которые были переведены на левый берег Днепра, должны быть созданы.