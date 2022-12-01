Посёлок городского типа Сириус, Краснодарский край, 1 декабря, 2022, 16:56 — ИА Регнум. Все условия для продолжения учебы студентов вузов из Херсона, которые были переведены на левый берег Днепра, должны быть созданы. Об этом 1 декабря заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с участниками II Конгресса молодых ученых, который проходит на федеральной территории «Сириус».

Kremlin.ru Владимир Путин

Как указал российский лидер, в ситуации с Херсоном есть ещё один аспект, связанный с тем, что в городе было несколько вузов, которые были перевезены при отводе российских войск на левый берег Днепра.

«Мы обязательно должны сделать всё для того, чтобы люди, студенты продолжали образование», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия уже здесь и сейчас может совершить переход к новому технологическому укладу, так её фундаментальные основы образования и науки являются очень мощными.