Москва, 1 декабря, 2022, 16:59 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин согласен с тем, что страна нуждается в создании инженерного центра. Об этом он заявил 1 декабря на встрече с участниками конгресса молодых учёных в Москве.

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«Такой инженерный центр востребован. Я обязательно дам поручение Минобрнауки», — прокомментировал Путин предложение создать такой центр на базе парка науки и искусства «Сириус».

Он назвал это «абсолютно правильным» и пообещал, что найдёт дополнительные средства для данного центра.