Путин согласился, что в России нужно создать инженерный центр
Путин считает, что РФ нуждается в создании инженерного центра
Москва, 1 декабря, 2022, 16:59 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин согласен с тем, что страна нуждается в создании инженерного центра. Об этом он заявил 1 декабря на встрече с участниками конгресса молодых учёных в Москве.
Archive.government.ru
Владимир Путин
«Такой инженерный центр востребован. Я обязательно дам поручение Минобрнауки», — прокомментировал Путин предложение создать такой центр на базе парка науки и искусства «Сириус».
Он назвал это «абсолютно правильным» и пообещал, что найдёт дополнительные средства для данного центра.