Москва, 1 декабря, 2022, 16:37 — ИА Регнум. Складывается впечатление, что власти РФ решили закрыть дефицит бюджета путем включения «печатного станка», что, естественно, приведет к увеличению инфляции, а стало быть, соответствующий прогноз SberCIB может сбыться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 декабря заявил доцент департамента общественных финансов финуниверситета при правительстве РФ Михаил Дорофеев.

Иван Шилов ИА REGNUM Инфляция

«Скорее всего, финансирование дефицита будет осуществляться через своеобразную российскую программу количественного смягчения, то есть выкуп правительственных облигаций на баланс Банка России через пул государственных банков. Уже сейчас мы видим, что нечто подобное начало проявляться на рынке. Минфин на недавних аукционах ОФЗ умудряется занимать солидные деньги на рынке при условии высокого спроса. Например, 30 ноября было привлечено порядка 220 млрд рублей при спросе около 500 млрд рублей. До этого, 16 ноября, было привлечено порядка 823 млрд рублей. Что происходит и с чем связана такая активность Минфина под конец года? Частично это обусловлено ростом спроса со стороны инвесторов и дефицитом биржевых финансовых инструментов с низким риском. К тому же рынок ОЗФ после известных событий немного «обмельчал», давно не было крупных выпусков», — сказал Дорофеев.

По его словам, российский Минфин пытается реанимировать рынок и «вдохнуть в него жизнь».

«Явным триггером к активизации Минфина стало очевидное завершение цикла снижения ключевой ставки от ЦБ РФ, — сказал Дорофеев. — Это самое лучше время, чтобы занимать на рынке и заодно финансировать нарастающие дефициты бюджета. Раз уж Минфин и Банк России выбрали такой путь развития, то инфляция в 2023 году действительно может ускориться выше ожиданий, и, возможно, Банку России придется повышать ключевую ставку, несмотря на просьбы многих предпринимателей сделать обратное. Кроме того, при нынешних объемах добычи в России с такими факторами, как снижение цен на нефть и рост дисконта Urals к Brent ниже «желательных для федерального бюджета» уровней, и с очень своеобразным курсообразованием рубля мы методично создаем своеобразный финансовый пузырь в российской экономике».

Дорофеев обратил внимание на то, что уже сейчас большинству участников рынка очевидно, что свободный и нерегулируемый валютный рынок не может сам себя отрегулировать и устранить существующие дисбалансы.

«У экспортеров и бюджета накапливаются выпадающие доходы. В первой половине года все может повернуться против нашей экономики. И эффект низкой базы для инфляции и валютного курса рубля, и традиционно сезонный фактор роста инфляции, и дефицит бюджета, который, видимо, решили закрывать банальным включением «печатного станка». С нашей точки зрения, мы действительно увидим инфляцию выше ожиданий Банка России, и она с высокой вероятностью будет примерно на уровне 10% по итогам 2023 года. Мы ожидаем ускорения в первой половине года, замедления в третьем квартале и стабилизации в четвертом», — сказал он.

Также, по его мнению, наиболее сильно в следующие полгода будет разгоняться инфляция в сфере услуг.

В свою очередь, эксперт Института «Центр развития» ВШЭ Игорь Сафонов рассказал корреспонденту ИА REGNUM, что в обозримом будущем в России не просматривается предпосылок для гиперинфляции.

«На данный момент в первой половине 2023 года мы ожидаем снижения инфляции за счёт эффекта высокой базы 2022 года. В то же время темп роста цен месяц к месяцу нами прогнозируется на повышенном уровне — около 0,4% в месяц (4,9% в пересчёте на годовые темпы роста), — сказал Сафонов. — В годовом выражении продуктовая, непродуктовая инфляция, а также инфляция в сфере услуг будут снижаться также из-за эффекта высокой базы 2022 года, но в помесячном выражении мы прогнозируем повышенные темпы роста цен на непродовольственные товары».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что власти РФ будут печатать очень много денег, что создаст огромную необеспеченную денежную массу.