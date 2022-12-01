Посёлок городского типа Сириус, Краснодарский край, 1 декабря, 2022, 16:32 — ИА Регнум. Россия уже здесь и сейчас может совершить переход к новому технологическому укладу, так её фундаментальные основы образования и науки являются очень мощными. Об этом 1 декабря заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с участниками II Конгресса молодых ученых, который проходит на федеральной территории «Сириус».

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Как отметил глава Российского государства, в нашей стране фундаментальные основы образования и науки являются очень мощными.

«И это дает нам право полагать, что вот этот скачок, переход к новому технологическому укладу, конечно, в нашей стране здесь и сейчас возможен», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что переломные исторические моменты, как нынешняя ситуация, позволяют раскрыть истинную сущность личности.