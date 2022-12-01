При крушении самолёта В55 в Армении погибли двое граждан России

Ереван, , 16:24 — REGNUM Сотрудники МЧС Армении выяснили личности погибших при крушении легкомоторного самолёта В55 возле села Джрабер Котайкской области 1 декабря. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Разбившийся в Армении самолет В55 Mes.am

«На месте обнаружены обгоревшие тела двух лётчиков (граждане РФ А. П., 1979 г. р. и В. Р., 1983 г. р.)», — говорится в сообщении.

По данным министерства, самолёт летел из Еревана в Астрахань. О других пассажирах или пилотах не сообщается. При падении он загорелся. Пожар тушили прибывшие на место спасатели.

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