В авиакатастрофе в Армении погибли двое граждан России
При крушении самолёта В55 в Армении погибли двое граждан России
Ереван,
1 декабря 2022, 16:24 — REGNUM Сотрудники МЧС Армении выяснили личности погибших при крушении легкомоторного самолёта В55 возле села Джрабер Котайкской области 1 декабря. Об этом сообщает пресс-служба министерства.
Разбившийся в Армении самолет В55
Mes.am
«На месте обнаружены обгоревшие тела двух лётчиков (граждане РФ А. П., 1979 г. р. и В. Р., 1983 г. р.)», — говорится в сообщении.
По данным министерства, самолёт летел из Еревана в Астрахань. О других пассажирах или пилотах не сообщается. При падении он загорелся. Пожар тушили прибывшие на место спасатели.
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История вопроса
Авиапроисшествие — это происшествие с участием летательного аппарата, которое привело к гибели либо серьёзным травмам людей, а также существенному повреждению либо утрате воздушного судна. В приложении 13 к Конвенции о международной гражданской авиации к авиационным происшествиям не относят, если гибель или травму получает безбилетный пассажир, скрывающийся вне зон для пассажиров и экипажа; если телесные повреждения получены в результате естественных причин, нанесены самому себе либо другими лицами.
По статистике половина всех авиапроисшествий происходит по вине экипажа. Еще 22% относятся к отказам техники, к погодным условиям — 12%, к терроризму — 9%. Ещё 7% происшествий происходит по причине ошибок наземного персонала — авиадиспетчеров и авиатехников. Наиболее опасными моментами полета остаются посадка и взлёт самолета.