Bloomberg: Австралия стала «секретным ингредиентом» США в соперничестве с Китаем за космос

Вашингтон, , 15:32 — REGNUM Генерал-лейтенант Космических сил США Нина Арманьо заявила о выгодном географическом положении Австралии для Вашингтона, который соперничает с Китаем в космическом пространстве, сообщает Bloomberg.

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Нина Арманьо считает, что тесный союз США и Австралии в космосе можно считать «секретным ингредиентом», которого не хватает правительству Китая. Географическое положение Австралии позволяет отслеживать и контролировать спутники, космический мусор и другие объекты, которые находятся на орбите вблизи Земли.

«Это ключевая страна в том, что касается осведомленности о космической сфере», — подчеркнула Нина Арманьо, выступая в институте стратегической политики Австралии.

Напомним, в 2021 года власти Австралии заключили с США и Великобританией соглашение о создании военного альянса AUKUS. Это позволит Австралии построить восемь атомных подводных лодок, первые из которых вступят в строй в 2036 году.