Боррель представит план создания спецтрибунала по Украине
ЕС работает над планом по созданию специального трибуна по военным преступлениям на Украине
Лодзь, Польша, 1 декабря, 2022, 15:28 — ИА Регнум. На заседании глав МИД стран ОБСЕ, которое проходит в Польше 1 декабря, будет представлен план Еврокомиссии по созданию международного трибунала по Украине. Доклад будет сделан верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.
Как сообщил глава дипломатии ЕС, этот план является плодом его совместного труда с Еврокомиссией по оказанию содействия работе международного уголовного суда. Боррель также отметил, что суд «уже многое делает для поддержки генпрокурора Украины» и для поддержки предложения о «создании специального трибунала по военным преступлениям на Украине».
Напомним, ранее парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) инициировала вопрос о создании специального международного уголовного трибунала по Украине. При этом Россия заранее названа субъектом, которому будут предъявлены обвинения, что идет в разрез с принципами презумпции невиновности.
Ранее о начале работы по созданию украинско-европейского трибунала сообщил МИД Франции. В Кремле до этого заявили, что не признают такой суд и его решения легитимными.