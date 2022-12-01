Столтенберг предостерёг страны НАТО от повторения ошибок, допущенных с Россией

Вашингтон, , 15:20 — REGNUM Страны Североатлантического альянса должны оценить свои уязвимости в вопросе поставок ресурсов из Китая, чтобы избежать ошибки, которая была допущена при сотрудничестве с Россией. Об этом в ходе интервью Bloomberg заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Йенс Столтенберг U.S. Secretary of Defense

«Я верю в свободную торговлю, и государства ― члены НАТО должны продолжать торговать с Китаем, но мы не можем принимать эти решения только на основе коммерческих соображений», ― пояснил он.

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«Мы видели эту проблему с Россией, это не просто коммерческое решение, это связано с нашей безопасностью», ― добавил генсек НАТО.

По его словам, речь идёт о зависимости альянса от российских энергоресурсов

«Чрезмерная ресурсная зависимость от авторитарных режимов, таких как Россия, делает нас уязвимыми, и мы не должны повторять эту ошибку с Китаем», ― сказал Столтенберг.

Как сообщало ИА REGNUM, ране генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс продолжит сотрудничество с Китаем в выгодных для себя областях, однако при этом он намерен снижать свою зависимость от китайской стороны.