Минск, 1 декабря, 2022, 14:57 — ИА Регнум. Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин не считает, что боевые действия против Белоруссии могут начаться в самое ближайшее время, сообщает агентство БелТА.

President.gov.by Виктор Хренин

«Обстановка не становится лучше, идет ее нагнетание. К сожалению, соседние государства активными шагами милитаризируются. Не хочу, чтобы кто-то пугался, что завтра начнется война», — заявил глава Минобороны Белоруссии после совещания с представителями силового блока.

По его словам, представители силовых ведомств Белоруссии должны реагировать на происходящее и готовить государство «прежде всего к защите».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии заявил, что Киев под любым предлогом пытается втянуть войска стран НАТО в конфликт на территории Украины.

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