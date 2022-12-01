Москва, 1 декабря, 2022, 13:55 — ИА Регнум. Две радиолокационные станции AN/TPQ-37 и одну установку РСЗО HIMARS ВСУ уничтожили в ходе СВО в ДНР российские военные, сообщил 1 декабря официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Lockheedmartin.com Высокомобильная система ракетной артиллерии (HIMARS)

Поражение этим единицам техники российские военные нанесли в ходе контрбатарейной борьбы. HIMARS с боекомплектом и экипажем уничтожена в районе населённого пункта Ореховатка.

Радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 американского производства уничтожены в районах населенных пунктов Кривая Лука и Марково.

«В районах населённых пунктов Вольное Поле Донецкой Народной Республики и Орехов Запорожской области уничтожены три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов», — заявил представитель Минобороны РФ.