Минобороны РФ сообщило об уничтожении за сутки на краснолиманском направлении до 20 боевиков ВСУ

Москва, , 13:53 — REGNUM Российские военные на красно-лиманском направлении поразили огнём ротную тактической группу ВСУ у Стельмаховки и сорвали попытку врага атаковать в направлении Червонопоповки. Об этом 1 декабря рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Армия России Иван Шилов © ИА REGNUM

«На красно-лиманском направлении нанесено огневое поражение ротной тактической группе ВСУ в районе населённого пункта Стельмаховка Луганской Народной Республики. Кроме того, огнём артиллерии и ударами армейской авиации сорвана попытка противника атаковать в направлении населённого пункта Червонопоповка Луганской Народной Республики», — сказал он.

Кроме того, официальный представитель Минобороны уточнил, что за сутки киевские боевики на этом направлении потеряли убитыми до 20 человек, а также один танк и четыре боевые бронированные машины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что инициативу Запада учредить свои трибуналы, касающиеся ситуации на Украине, в России никогда не признают.