Германия предложила защитить границу Польши с Украиной с помощью установок Patriot

Берлин, , 13:48 — REGNUM Власти Германии предложили передать Польше пусковые установки системы противоракетной обороны Patriot, чтобы поставить на границе с Украиной, а не для передачи Киеву. Об этом 1 декабря сообщил, выступая в польском парламенте глава минобороны Польши Мариуш Блащак.

Patriot PAC-3 MSE Tokoro_ten

«ФРГ говорит о восьми пусковых установках системы Patriot», — сказал глава военного ведомства.

Он напомнил, что это предложение поступило в связи с падением украинской ракеты на польской территории. Сам Блащак считает, что данные установки лучше было бы направить на территорию Западной Украины.

Напомним, ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что комплексы Patriot, которые планирует поставить Германия, пока не будут передать киевскому режиму.

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