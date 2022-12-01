Москва, , 13:21 — REGNUM Инициативу Запада учредить свои трибуналы, касающиеся ситуации на Украине, в России никогда не признают, сообщил 1 декабря журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Василий Иванов © ИА REGNUM

Дмитрий Песков «Что касается попыток учредить какие-то трибуналы, они не будут иметь никакой легитимности, не будут нами приняты и будут нами осуждаться».

Он добавил, что российские ведомства ведут тщательную фиксацию всех преступлений киевского режима. Причём нельзя забывать и про преступления, совершавшиеся бандеровцами в Донбассе все эти годы.

Однако со стороны стран Запада критический реакции в Москве пока не увидели, отметил представитель Кремля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Европейская комиссия объявила, что под эгидой ООН нужно создать трибунал по Украине. В МИД России дали оценку этой инициативе: она незаконна, нарушает международное право.

Читайте ранее в этом сюжете: Небензя назвал беззаконием инициативу ЕС о создании трибунала по Украине