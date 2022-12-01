Берлин, 1 декабря, 2022, 13:20 — ИА Регнум. НАТО необходим «минимальный контакт» с Россией, но мир, когда Москва участвовала в саммитах альянса, больше не существует. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг, который принял участие в конференции по безопасности в Берлине.

Иван Шилов ИА REGNUM Генсек НАТО Йенс Столтенберг

«Я был премьер-министром, когда президенты Владимир Путин и Дмитрий Медведев участвовали в саммитах НАТО. Тот мир больше не существует», — заявил генсек НАТО.

Спецоперация на Украине, по словам Йенса Столтенберга, «разрушила идею содержательного диалога» между сторонами. Однако НАТО должна поддерживать «минимальное» взаимодействие с Россией в вопросах контроля над вооружениями, отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Норвегии предложили сделать королевство местом проведения неформальной встречи министров иностранных дел стран НАТО в 2023 году.

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