Москва, 1 декабря 2022, 13:30 — REGNUM Участие США и НАТО в конфликте на Украине очевидно, сообщил 1 декабря журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Глава российской дипломатии указал на поставки Западом оружия Киеву, на подготовку боевиков для ВСУ, причём у себя, на британской, итальянской, германской территориях и в других странах.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, в городе Запорожье (Украина) замечены наёмники из более чем 30 разных стран.
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