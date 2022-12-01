Лавров назвал США и НАТО прямыми участниками вооружённого конфликта на Украине

Москва, , 13:30 — REGNUM Участие США и НАТО в конфликте на Украине очевидно, сообщил 1 декабря журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Сергей Лавров Иван Шилов © ИА REGNUM

Сергей Лавров «Поэтому не надо говорить, что США и НАТО не участвуют в этой войне, вы напрямую участвуете».

Глава российской дипломатии указал на поставки Западом оружия Киеву, на подготовку боевиков для ВСУ, причём у себя, на британской, итальянской, германской территориях и в других странах.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, в городе Запорожье (Украина) замечены наёмники из более чем 30 разных стран.

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