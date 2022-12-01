Москва, 1 декабря, 2022, 13:04 — ИА Регнум. Заявление папы Римского по спецоперации России на Украине не способствует урегулированию ситуации. Высказывание понтифика также не придает авторитета Ватикану. Помимо этого, оно не является христианским, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.

Иван Шилов ИА REGNUM Ватикан

«Заявление папы Франциска о спецоперации РФ на Украине — нехристианское, не помогает ни урегулированию, ни авторитету Ватикана», — заявил Лавров в ходе пресс-конференции 1 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, на днях стало известно, что в интервью американскому иезуитскому изданию America Magazine, высказывая свое мнение о спецоперации на Украине, папа Римский заявил о жестокости российских военнослужащих. В частности, он назвал чеченцев и бурятов самыми жестокими представителями российской армии, совершающими ужасные преступления против украинцев.

Напомним, ранее папа Римский Франциск заявил, что Ватикан постоянно следит за развитием ситуации на территории Украины и пытается развивать «сеть контактов, что могло бы способствовать сближению сторон и поиску решений».