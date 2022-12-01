Москва, 1 декабря, 2022, 12:55 — ИА Регнум. Москва не просит Киев начать переговоры, а только напоминает, что открыта для них. С таким заявлением 1 декабря выступил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по проблематике европейской безопасности.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Он прокомментировал обвинения в том, что российская сторона якобы просит начать переговоры для сбора сил на дальнейшее проведение спецоперации.

«Это и смешно, и неприятно потому, что люди врут, врут откровенно. Никогда ни о каких переговорах мы не просили, но всегда говорили, что если кто-то имеет интерес к переговорному решению, мы готовы выслушать», — заявил Лавров.

Он также объяснил воздушные удары по объектам инфраструктуры киевского режима. Российский министр отметил, что они нацелены на объекты, которые помогают убивать военнослужащих Вооружённых сил России.