Москва, , 12:40 — REGNUM В Министерстве иностранных дел РФ заявили, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко удаляют повышенное влияние планам по совместному военному строительству.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Союзное государство имеет планы военного строительства. У нас есть совместная группировка, и у нее есть сухопутная и воздушная составляющие, наши президенты уделяют этой проблеме повышенное влияние», — заявил глава МИД РФ Сергей Лавров 1 декабря в ходе пресс-конференции по проблематике европейской безопасности.

Также дипломат подчеркнул, что Москва в будущем будет полагаться на возможности военной мощи Союзного государства.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что киевский режим использует все возможные способы, чтобы втянуть в конфликт на Украине войска государств-членов НАТО.

Читайте ранее в этом сюжете: Лукашенко: Киев пытается втянуть войска стран — членов НАТО в конфликт