Москва, 1 декабря, 2022, 12:40 — ИА Регнум. В Министерстве иностранных дел РФ заявили, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко удаляют повышенное влияние планам по совместному военному строительству.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Союзное государство имеет планы военного строительства. У нас есть совместная группировка, и у нее есть сухопутная и воздушная составляющие, наши президенты уделяют этой проблеме повышенное влияние», — заявил глава МИД РФ Сергей Лавров 1 декабря в ходе пресс-конференции по проблематике европейской безопасности.

Также дипломат подчеркнул, что Москва в будущем будет полагаться на возможности военной мощи Союзного государства.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что киевский режим использует все возможные способы, чтобы втянуть в конфликт на Украине войска государств — членов НАТО.