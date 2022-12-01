Пекин, , 13:40 — REGNUM Препятствия для компаний из Китая нужно устранить, чтобы в ЕС была создана справедливая деловая среда. Надежду на такое развитие событий выразил 1 декабря председатель КНР Си Цзиньпин, передаёт Центральное телевидение Китая.

Си Цзиньпин Kremlin.ru

На встрече с председателей Европейского совета Шарлем Мишелем в Пекине Си Цзиньпин отметил, что Китай по-прежнему открыт для европейских компаний. Со своей стороны Пекин надеется, что Брюссель «устранит препятствия, обеспечит справедливую и прозрачную деловую среду для китайских предприятий».

Политизации экономических отношений нужно противостоять, сказал китайский лидер, призвав Брюссель «усилить координацию макроэкономических политик». Отметив, что у Китая и ЕС не во всём совпадают взгляды, Си Цзиньпин добавил:

«Главное — уважать ключевые озабоченности и интересы друг друга, в особенности уважать суверенитет, независимость и территориальную целостность, не вмешиваться во внутренние дела друг друга, вместе защищать политическую основу китайско-европейских отношений».

Напомним, глава Евросовета 1 декабря находится с официальным визитом в Китае.

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