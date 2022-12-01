Москва, 1 декабря, 2022, 12:28 — ИА Регнум. Смысл и значение Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) обесценен из-за безоглядного расширения НАТО. Все принятые с 1990-х годов «красивые документы» этой организации потеряли свое значение. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции, которая проходит на фоне открытия 1 декабря в Польше ежегодной встречи руководителей дипломатических ведомств 57 государств ОБСЕ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Лавров назвал инстинктом постоянное стремление США и членов альянса к расширению НАТО. Это обстоятельство и обесценило существование ОБСЕ, которая должна была стать «подлинным мостом между Востоком и Западом», отметил глава МИД РФ.

«Этот инстинкт, который никогда не исчезал ни у американцев, ни у других натовцев, объясняет курс на безоглядное расширение НАТО, которое обесценило и основной смысл ОБСЕ как коллективного инструмента, и обесценило все те красивые документы, которые поднимались в ОБСЕ с 1990-х годов», — заявил Лавров.

Напомним, Россия не участвует в начавшемся в польском городе Лодзь 1 декабря заседании глав внешнеполитических ведомств стран ОБСЕ. МИД Польши отказал во въезде в республику для участия в заседании министру иностранных дел России Сергею Лаврову. В МИД РФ назвали это решение беспрецедентным и провокационным.