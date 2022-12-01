Курс Запада на безоглядное расширение НАТО обесценил значение ОБСЕ — Лавров
Сергей Лавров назвал постоянное расширение НАТО причиной обесценивания ОБСЕ
Москва, 1 декабря, 2022, 12:28 — ИА Регнум. Смысл и значение Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) обесценен из-за безоглядного расширения НАТО. Все принятые с 1990-х годов «красивые документы» этой организации потеряли свое значение. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции, которая проходит на фоне открытия 1 декабря в Польше ежегодной встречи руководителей дипломатических ведомств 57 государств ОБСЕ.
Лавров назвал инстинктом постоянное стремление США и членов альянса к расширению НАТО. Это обстоятельство и обесценило существование ОБСЕ, которая должна была стать «подлинным мостом между Востоком и Западом», отметил глава МИД РФ.
Напомним, Россия не участвует в начавшемся в польском городе Лодзь 1 декабря заседании глав внешнеполитических ведомств стран ОБСЕ. МИД Польши отказал во въезде в республику для участия в заседании министру иностранных дел России Сергею Лаврову. В МИД РФ назвали это решение беспрецедентным и провокационным.