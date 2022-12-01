Москва, 1 декабря, 2022, 12:23 — ИА Регнум. Средняя сумма хищения мошенниками растёт, заявил 1 декабря глава департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров на форуме Antifrod Russia. За девять месяцев этого года мошенники похитили у клиентов банка почти десять миллиардов рублей.

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Вадим Уваров «Средняя сумма хищения или так называемый средний чек хищения начиная с 2019 года в среднем вырос на 30%».

Представитель Банка России рассказал, что только за девять месяцев средняя сумма хищения составляет порядка 14,5 тыс. рублей. Увеличивается количество хищений, совершённых с применением «методов социальной инженерии».

К тому же растёт общее количество операций, совершённых без согласия клиента, отмечает представитель Банка России. Что касается объёма похищенных денег, он вырос практически на 39%, а число операций — на 34%.