Москва, 1 декабря, 2022, 11:40 — ИА Регнум. На данный момент на пространстве Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) накопилось огромное количество проблем. Об этом 1 декабря заявил на пресс-конференции по проблематике европейской безопасности министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Mid.ru Сергей Лавров

Как указал глава МИД РФ, 1 декабря в Лодзи открывает мероприятие, которое до этого называлось заседание совета МИД ОБСЕ, и оно является хорошим поводом посмотреть, каковой является роль этой организации с момента её создания.

«Проблем с тех пор становилось всё больше и больше. И на сегодняшний день проблем в том, что сейчас называется ОБСЕ, накопилось огромное количество», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Польше отказалась допустить главу МИД РФ Сергея Лаврова к участию в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в Лодзи.