Минск, 1 декабря, 2022, 11:10 — ИА Регнум. Под любым предлогом пытается втянуть Киев войска стран — членов НАТО в конфликт на территории Украины. Об этом 1 декабря заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания по вопросам обороны республики, его слова приводит агентство БелТА.

Официальный сайт президента Республики Беларусь Александр Лукашенко

Как указал белорусский лидер, в данный момент отмечается рост числа провокаций около государственной границы республики.

«Украина под любым предлогом пытается втянуть войска государств — членов НАТО в конфликт. Все это подтверждается недавними падениями ракет на территорию Польши», — сказал он.

При этом Лукашенко уточнил, что наряду с этим со стороны ранее сбежавшей из Белоруссии оппозиции всё чаще раздаются призывы к силовому захвату власти в республике и совершению терактов на её территории.

«Отдельные из этих беглых не просто предатели, но экстремисты в квадрате. По-другому назвать их не могу. Уже открыто, не стесняясь призывают к нанесению ударов по объектам на территории нашей страны. Забыли даже о том, что на территории Беларуси проживают их родственники», — добавил белорусский президент.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что предварительное расследование в отношении ряда белорусских деятелей, включая Светлану Тихановскую, окончено управлением СК Белоруссии.