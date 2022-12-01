Москва, 1 декабря, 2022, 11:01 — ИА Регнум. Свои поздравления с 15-летием Росатома направил работникам и ветеранам этой государственной корпорации президент России Владимир Путин. Поздравительная телеграмма 1 декабря обнародована на сайте Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин

«За минувшее время отечественная атомная отрасль прошла большой путь: была создана вертикально интегрированная корпорация с полным циклом компетенций в области атомной энергетики — от добычи урана до сооружения и эксплуатации АЭС», — говорится в поздравлении.

Также отмечается, что за это время существенно выросла выработка электроэнергии и были построены новые энергоблоки, включая за границей, и добавляется, что у Росатома неизменно в приоритете реализация масштабных программ в сфере науки, ядерной медицины и экологии, в судо- и авиастроении, и в цифровых технологиях.

«Многое делается для хозяйственного освоения арктических территорий, развития Северного морского пути. И конечно, атомная отрасль вносит поистине уникальный вклад в обеспечение ядерного паритета и обороноспособности нашей страны», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 ноября заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий заявил, что Россия является несомненным лидером в сфере ядерной энергетики и готова к расширению международного сотрудничества в этой сфере. В современных условиях несомненным является то, использование мирного атома имеет всё более возрастающее значение.