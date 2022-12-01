Донецк, 1 декабря, 2022, 10:55 — ИА Регнум. Советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский сообщил о существенном продвижении Вооруженных сил РФ на артемовском направлении. Об этом политолог сообщил в эфире программы «Соловьев Live».

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«В этом [артемовском] направлении более существенное продвижение, потому что здесь мы уже полностью контролируем ситуацию, у нас огневой контроль всех основных дорог, и противнику приходилось перемещать свои подразделения, маневрировать своими силами и средствами фактически по полям», — заявил Кимаковский.

Также Кимаковский добавил, что на этом направлении Вооруженными силами Украины ведется отвод тяжелой техники.

Ранее временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявлял, что освобождение Дзержинска и Артемовска откроет для ВС РФ дорогу на Краматорск.