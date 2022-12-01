Мишустин заявил о важности работы транспортной инфраструктуры
Мишустин заявил о важности работы транспортной инфраструктуры
Москва,
1 декабря 2022, 10:53 — REGNUM Государство содействует перестройке предприятий в транспортной сфере в условиях санкций. Об этом в ходе встречи с главой Ространснадзора Виктором Басаргиным заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин.
Михаил Мишустин
Duma.gov.ru
«Конечно, стабильность работы инфраструктуры и экономики в целом важно в условиях непростых, чтобы все направления были на особом контроле. Многие предприятия перестраивают деятельность, государство этому содействует, помогает занять ниши, но меняются приоритеты, расширяются поставки по пути Север-Юг, и это ведёт к значимым переменам, в том числе и в ведении вашей службы», — сказал Мишустин.
Он напомнил о словах президента РФ Владимира Путина, который «всегда подчёркивает, что бизнес нужно мотивировать», а не увеличивать на него нагрузку.
История вопроса
Дороги прочно вошли в фольклор населения в качестве одной из бед России. Система российских автодорог включает в себя дороги общего пользования федерального, регионального и местного значения, и её деятельность контролируется органами власти того или иного уровня, в соответствии с законодательством. Протяженность дорог за последние десять лет практически удвоилась, однако критики заявляют, что рост произошёл в основном за счет включения в статистику дорог во дворах. Между тем транспортной стратегией России до 2030 года общая протяжённость дорожной сети автодорог страны при инновационном развитии экономики должна увеличиться в полтора раза и достигнуть 1,7 млн км.