Мишустин заявил о важности работы транспортной инфраструктуры

Москва, , 10:53 — REGNUM Государство содействует перестройке предприятий в транспортной сфере в условиях санкций. Об этом в ходе встречи с главой Ространснадзора Виктором Басаргиным заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин.

Михаил Мишустин Duma.gov.ru

«Конечно, стабильность работы инфраструктуры и экономики в целом важно в условиях непростых, чтобы все направления были на особом контроле. Многие предприятия перестраивают деятельность, государство этому содействует, помогает занять ниши, но меняются приоритеты, расширяются поставки по пути Север-Юг, и это ведёт к значимым переменам, в том числе и в ведении вашей службы», — сказал Мишустин.

Он напомнил о словах президента РФ Владимира Путина, который «всегда подчёркивает, что бизнес нужно мотивировать», а не увеличивать на него нагрузку.