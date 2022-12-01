Войска ЛНР за сутки уничтожили до 95 киевских боевиков
В НМ ЛНР сообщили об уничтожении до 95 киевских боевиков за сутки
Луганск,
1 декабря 2022, 10:37 — REGNUM За прошедшие 24 часа войска Луганской Народной Республики (ЛНР) уничтожили до 95 киевских боевиков. Об этом 1 декабря сообщил официальный представитель Народной милиции (НМ) ЛНР Иван Филипоненко.
«За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понёс большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено до 95 человек личного состава», — приводит его слова пресс-служба НМ ЛНР в своём телеграм-канале.
Кроме того, Филипоненко добавил, что киевские боевики за это же время потеряли пять бронетранспортёров, три танка, одну артиллерийскую установку и 15 единиц автомобильной техники.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что мирный житель погиб в Донецкой Народной Республике (ДНР) при обстреле со стороны ВСУ за минувшие сутки.
История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий Украины, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.