Луганск, 1 декабря, 2022, 10:37 — ИА Регнум. За прошедшие 24 часа войска Луганской Народной Республики (ЛНР) уничтожили до 95 киевских боевиков. Об этом 1 декабря сообщил официальный представитель Народной милиции (НМ) ЛНР Иван Филипоненко.

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«За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понёс большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено до 95 человек личного состава», — приводит его слова пресс-служба НМ ЛНР в своём телеграм-канале.

Кроме того, Филипоненко добавил, что киевские боевики за это же время потеряли пять бронетранспортёров, три танка, одну артиллерийскую установку и 15 единиц автомобильной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что мирный житель погиб в Донецкой Народной Республике (ДНР) при обстреле со стороны ВСУ за минувшие сутки.