Москва, 1 декабря, 2022, 10:50 — ИА Регнум. Правительство РФ сделало бессрочной программу социальной газификации в стране. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, заявили в пресс-службе правительства РФ.

Пресс-служба правительства Тверской области Газификация

«По поручению президента правительство сделало бессрочной программу социальной газификации и распространило ее на медицинские и образовательные организации», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что, согласно новым правилам, ряд учреждений, которые находятся в газифицированных населённых пунктах, больше не должны будут оплачивать проведение газопровода до своих территорий и за подключение к сетям. В перечень таких учреждений вошли детсады, поликлиники, больницы, школы, фельдшерско-акушерские пункты, отделения медиков общей практики и врачебные амбулатории.

Отмечается, что бессрочной также станет проект, в рамках которого предусмотрена догазификация жилых домов граждан, — это позволит жителям таких домов бесплатно провести газ.