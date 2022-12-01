Минск, , 10:23 — REGNUM Предварительное расследование в отношении ряда белорусских деятелей, включая Светлану Тихановскую, окончено управлением СК Белоруссии, сообщили 1 декабря в пресс-службе ведомства.

Светлана Тихановская Иван Шилов © ИА REGNUM

Кроме Тихановской, по делу проходят оппозиционеры Павел Латушко, Ольга Ковалькова, Сергей Дылевский, Мария Мороз. Ведомство отмечает, что все эти подследственные являются представителями так называемого координационного совета.

«Уголовное дело передано генеральному прокурору для направления в суд», — сообщает следственный комитет.

Напомним, белорусская оппозиция сформировала в рамках противодействия избирательной кампании президента Александра Лукашенко в 2020 году так называемый координационный совет. Тихановская была объявлена оппозицией президентом — якобы выборы выиграла она.

Тихановская, стоит отметить, находится вне пределов Белоруссии.

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