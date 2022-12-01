В Москве высока вероятность 20-градусных морозов — центр погоды «Фобос»

Москва, , 10:15 — REGNUM Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что декабрь в Москве будет примерно на 3-3,5 градуса холоднее нормы, высока вероятность 20-градусных морозов, сообщает РИА Новости.

Снег Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«С наступлением календарной зимы в Россию пришли настоящие русские морозы. Старт нового климатического сезона предопределит нордический характер декабря — месяц окажется примерно на 3-3,5 градуса холоднее нормы, в Москве высока вероятность 20-ти градусных морозов», — заявил Евгений Тишковец.

По данным синоптиков, дефицит осадков придется только на первую декаду, с окончанием которой пойдут снегопады. По многолетним данным средняя ночная температура для Москвы в декабре составляет минус 8,6 градусов, днем минус 3,5 градусов, количество осадков — 56 миллиметров. Сугробы в Москве, как ожидается, подрастут до 10-15 сантиметров.

Евгений Тишковец заключил, что декабрь будет относительно холодным и малоснежным с большим количеством солнечных дней.