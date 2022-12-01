Москва, 1 декабря, 2022, 10:15 — ИА Регнум. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что декабрь в Москве будет примерно на 3-3,5 градуса холоднее нормы, высока вероятность 20-градусных морозов, сообщает РИА Новости.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снег

«С наступлением календарной зимы в Россию пришли настоящие русские морозы. Старт нового климатического сезона предопределит нордический характер декабря — месяц окажется примерно на 3-3,5 градуса холоднее нормы, в Москве высока вероятность 20-градусных морозов», — заявил Евгений Тишковец.

По данным синоптиков, дефицит осадков придется только на первую декаду, с окончанием которой пойдут снегопады. По многолетним данным, средняя ночная температура для Москвы в декабре составляет минус 8,6 градуса, днем минус 3,5 градуса, количество осадков — 56 миллиметров. Сугробы в Москве, как ожидается, подрастут до 10-15 сантиметров.

Евгений Тишковец заключил, что декабрь будет относительно холодным и малоснежным с большим количеством солнечных дней.