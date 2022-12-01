Петропавловск-Камчатский, , 10:08 — REGNUM Губернатор Камчатки Владимир Солодов 1 декабря принял участие в торжественном митинге, который был посвящен началу зимнего периода обучения и двухлетию со дня формирования полка береговой обороны в Петропавловске-Камчатском. В ходе мероприятия участникам специальной военной операции в защиту Донбасса вручили государственные награды, сообщили в краевом правительстве.

Частичная мобилизация Министерство обороны Российской Федерации

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Военнослужащие, которые проявили высокий профессионализм, отвагу, мужество при выполнении боевых задач в ходе спецоперации были награждены медалями за «Отвагу» и «За воинскую доблесть» II степени.

«Сегодня я рад поздравить со второй годовщиной образования полка и с началом зимнего периода обучения. Береговые войска обороны РФ, Военно-морского флота являются самыми надежными, совершенными и профессиональными во всем мире, и именно ваша служба приобретает особое значение в текущей военно-политической ситуации. Благодаря вашей профессиональной и самоотверженной службе рубежи нашей Родины, береговая линия находятся под надежной защитой», — сказал Солодов.

В память о младшем сержанте Сергее Савочкине была открыта мемориальная доска. Он посмертно удостоен «Ордена мужества». Савочкин погиб 18 июня 2022 года при взятии опорного пункта противника возле посёлка Викторовка Луганской Народной Республики.

Как сообщало ИА REGNUM, Камчатка направила в четыре школы подшефных Светлодарска и Мироновского в Донецкой Народной Республике компьютерную технику.