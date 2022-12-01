Петропавловск-Камчатский, 1 декабря, 2022, 09:56 — ИА Регнум. Камчатка направила в четыре школы подшефных Светлодарска и Мироновского в Донецкой Народной Республике компьютерную технику, сообщили к правительстве края.

Unsplash Ноутбук

Читайте также: Бизнесмены Камчатки готовы более активно поставлять помощь для спецоперации

Школы ДНР получили 60 новых ноутбуков и 12 многофункциональных устройств.

«Хочу поблагодарить губернатора Камчатского края Владимира Викторовича Солодова и всех неравнодушных жителей региона, кто принимает активное участие в этом мероприятии. Это очень важно, поскольку именно в такие минуты мы чувствуем очень серьёзную поддержку», — отметил глава города Дебальцево в Донецкой народной республике Игорь Захаревич.

Губернатор Камчатки Владимир Солодов отметил, что край продолжит оказывать помощь подшефным территориям. Регион передал в ДНР два автомобиля грузовой техники, отопительные приборы.

«Кроме того, наши предприниматели помогли с генератором, который сейчас работает для поддержания тепла в школе в городе Светлодарск. Также идет закупка дополнительных приборов газового отопления для посёлка городского типа Мироновский», — подчеркнул Солодов в эфире программы «Камчатка. Главное за неделю».

Как сообщало ИА REGNUM, предприниматели Камчатки выступили с инициативой сделать более централизованной и весомой гуманитарную помощь для нужд участников специальной военной операции в защиту Донбасса. Об этом было заявлено 15 ноября на заседании клуба «Деловая Камчатка», в котором принял участие глава региона Владимир Солодов.