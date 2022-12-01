Лидер СРЗП Миронов предложил приравнять символы Z и V к георгиевской ленте

Москва, , 09:58 — REGNUM Защитить законом символы специальной военной операции «Z» и «V» и приравнять их к георгиевской ленте предложил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов, передает корреспондент ИА REGNUM 1 декабря.

Спецоперация Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Госдума в сентябре приняла в первом чтении законопроект о статусе георгиевской ленты и ответственности за ее осквернение. Парламентарий предлагает поправки ко второму чтению.

«Предлагаю дополнить этот законопроект нормой о защите всех символов, которые используют Вооруженные силы РФ и другие силовые структуры. Это должно касаться в том числе символов «Z», «V», которые идеологически тесно связаны с российской спецоперацией и борьбой с неонацизмом», — отметил Миронов.

Он убежден, что государство должно защитить тех, кто публично выражает ему свою поддержку.

Поводом к инициативе стал прецедент в Свердловской области: в ГУ МВД по Свердловской области сообщили, что в Екатеринбурге орудует «пробандеровски настроенная группировка», которая поджигает машины с символикой «Z».

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