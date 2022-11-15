Петропавловск-Камчатский, , 12:34 — REGNUM Предприниматели Камчатки выступили с инициативой сделать более централизованной и весомой гуманитарную помощь для нужд участников специальной военной операции в защиту Донбасса. Об этом было заявлено 15 ноября на заседании клуба «Деловая Камчатка», в котором принял участие глава региона Владимир Солодов.

Спецоперация Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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Бойцам необходимы усовершенствованные прицелы, тепловизоры, бронежилеты, квадрокоптеры. Власти Камчатки пообещали проработать совместно с военнослужащими полный список необходимого обмундирования и оборудования и предоставить его бизнес-сообществу края.

«Всё это сохраняет жизни нашим ребятам и приближает победу. Поэтому это очень важно, я всячески поддерживаю вашу инициативу, хочу всех призвать к этой работе подключиться. На самом деле уже есть механизмы консолидации средств, в том числе «Красный крест» и Фонд «Будущее Камчатки», в котором сосредоточены крупные предприятия региона», — сказал Солодов.

Как сообщало ИА REGNUM, предприниматели Владивостока, занимающиеся продажей автомобилей, внесли свой вклад в поддержку участников СВО. Они за свой счёт отремонтировали и передали на фронт автомобиль повышенной проходимости УАЗ «Патриот».