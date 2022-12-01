Луганск, 1 декабря, 2022, 09:50 — ИА Регнум. Командование ВСУ запугивает своих солдат, уверяя, что русские будут их пытать, если возьмут в плен, рассказал Александр Лазаренко, взятый в плен в ходе спецоперации.

Иван Шилов ИА REGNUM Пленные ВСУ

«Нас «настращали», что в плену убьют, — рассказал Лазаренко в интервью РИА Новости. — Пальцы мне будут отрезать».

Он рассказал, что на самом деле с ним по-человечески обращаются: ребята — российские военные — «воды дали, «тушёнки» и чай налили».

Добавим, что подразделение, в котором воевал Лазаренко, с апреля находилось в Харьковской области, а ноябре всю роту 125-го батальона отправили воевать в ЛНР — на участок фронта вдоль трассы Сватово — Кременная.