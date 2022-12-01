Москва, , 09:27 — REGNUM Законопроект, в котором предлагается установить запрет на использование в рекламе алфавитов, созданных не на графической основе кириллицы, за исключением указания фирменных наименований и товарных знаков, прошедших государственную регистрацию, внесли в Госдуму сенаторы Ольга Ковитиди и Сергей Цеков, передает корреспондент ИА REGNUM 1 декабря.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

По действующему законодательству государственный язык Российской Федерации подлежит обязательному использованию в рекламе. Однако в настоящее время в рекламной среде преобладают иноязычные элементы, отмечается в сопроводительных материалах. Авторы инициативы указали, что нередко русское название передается полностью латиницей, встречаются примеры слов, в которых происходит замена части букв кириллического алфавита буквами латинского алфавита. Сенаторы считают, что при этом графический и фонетический облик русского слова искажается.

Также отмечается, что искажение путем замены кириллического алфавита латинским влияет на понимание русского слова и русской речи в целом и способствует неправильному восприятию у молодежи культуры родного языка.

Разработчики законопроекта уверены, что его принятие позволит защитить использование кириллического письма в рекламной среде, являющейся публичной.

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