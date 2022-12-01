Москва не планировала участвовать в Мюнхенской конференции — 2023
Москва, 1 декабря, 2022, 09:06 — ИА Регнум. Москва не заинтересована в участии в Мюнхенской конференцией по безопасности, сообщает 1 декабря МИД России.
Комментируя заявление главы Мюнхенской конференции по безопасности Кристофа Хойсгена в соцсети о том, что Россию не приглашают на форум, хотя собираются обсуждать её будущее, российское внешнеполитическое ведомство в интервью РИА Новости заявило:
Ведомство подчеркнуло, что, во-первых, Москва и не собиралась участвовать в этом форуме. Во-вторых, складывается впечатление, что на Западе просто боятся услышать точку зрения Москвы.
Западу, очевидно, не хочется обсуждать «возможные варианты выхода из тяжелейшего кризиса на европейском континенте со времён Второй мировой войны». Для дипломата, каковым является Хойсген, транслирующий такой подход, это нелучшие качества: глава «Мюнхена» дискредитирует возглавляемое им мероприятие.
В российском внешнеполитическом ведомстве констатировали, что Мюнхенская конференция «превратилась в сугубо трансатлантический форум», потеряв объективность». «Интерес в Москве к этому мероприятию пропал», — заявили в МИД РФ.