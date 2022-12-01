Москва, 1 декабря, 2022, 09:06 — ИА Регнум. Москва не заинтересована в участии в Мюнхенской конференцией по безопасности, сообщает 1 декабря МИД России.

Securityconference.de Мюнхенская конференция по безопасности. 2018

Комментируя заявление главы Мюнхенской конференции по безопасности Кристофа Хойсгена в соцсети о том, что Россию не приглашают на форум, хотя собираются обсуждать её будущее, российское внешнеполитическое ведомство в интервью РИА Новости заявило:

«Рассматриваем это как неприкрытое нарушение принципов Устава ООН и хельсинкского Заключительного акта СБСЕ 1975 года о невмешательстве во внутренние дела».

Ведомство подчеркнуло, что, во-первых, Москва и не собиралась участвовать в этом форуме. Во-вторых, складывается впечатление, что на Западе просто боятся услышать точку зрения Москвы.

Западу, очевидно, не хочется обсуждать «возможные варианты выхода из тяжелейшего кризиса на европейском континенте со времён Второй мировой войны». Для дипломата, каковым является Хойсген, транслирующий такой подход, это нелучшие качества: глава «Мюнхена» дискредитирует возглавляемое им мероприятие.

В российском внешнеполитическом ведомстве констатировали, что Мюнхенская конференция «превратилась в сугубо трансатлантический форум», потеряв объективность». «Интерес в Москве к этому мероприятию пропал», — заявили в МИД РФ.