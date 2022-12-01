Эр-Рияд, 1 декабря, 2022, 08:10 — ИА Регнум. Меморандум о взаимопонимании по вопросу о приобретении двух кораблей у компании из Испании Navantia подписало минобороны Саудовской Аравии с Главным управлением военной промышленности королевства. Об этом 1 декабря сообщает Саудовское агентство печати.

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Уточняется, что указанный меморандум будет способствовать укреплению безопасности Саудовской Аравии, защите жизненно важных и стратегических интересов страны, а также обеспечению стратегических, оперативных и тактических целей оборонного ведомства королевства.

Кроме того, в нём также предусмотрена интеграция боевых систем и аппаратного обеспечения с последующим тестированием и материально-технической поддержкой.

При этом отмечается, что во время подписания меморандума присутствовали министр обороны Саудовской Аравии Халед бен Сальман Аль Сауд и министр промышленности, торговли и туризма Испании Рейес Марото.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что компания Saudi Aramco открыла два новых месторождения природного газа «Автад» и «Аль-Дахна» на востоке Саудовской Аравии.